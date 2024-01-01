巴拉圭瓜拉尼兌阿塞拜疆馬納特匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌阿塞拜疆馬納特的匯率目前為0.000，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.101%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌阿塞拜疆馬納特的匯率波動，在22-07-2024高見0.000，並在25-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.160%。