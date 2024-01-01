巴拉圭瓜拉尼兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌安哥拉寬紮的匯率目前為0.117，較昨日改變了-0.289%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.101%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見0.118，並在25-07-2024低見0.116。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.809%。