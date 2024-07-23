巴拉圭瓜拉尼兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為0.051，較昨日改變了0.043%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.151%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在23-07-2024高見0.051，並在25-07-2024低見0.051。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.289%。