菲律賓比索兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌馬拉威克瓦查的匯率目前為29.620，較昨日改變了0.053%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.232%。

在過去一星期，菲律賓比索兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見29.697，並在24-07-2024低見29.494。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.520%。