菲律賓比索兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為2.297，較昨日改變了0.007%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.176%。

在過去一星期，菲律賓比索兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在23-07-2024高見2.306，並在26-07-2024低見2.292。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.216%。