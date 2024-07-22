哈薩克斯坦堅戈兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，哈薩克斯坦堅戈兌巴西雷亞爾的匯率目前為0.012，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.585%。

在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈兌巴西雷亞爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.012，並在22-07-2024低見0.012。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.334%。