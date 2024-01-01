吉爾吉斯索姆兌土耳其里拉匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌土耳其里拉的匯率目前為0.390，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.233%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌土耳其里拉的匯率波動，在26-07-2024高見0.393，並在23-07-2024低見0.386。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.791%。