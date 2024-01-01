吉爾吉斯索姆兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌塞舌爾盧比的匯率目前為0.163，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.926%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見0.174，並在26-07-2024低見0.157。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了6.090%。