吉爾吉斯索姆兌俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌俄羅斯盧布的匯率目前為1.019，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.592%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌俄羅斯盧布的匯率波動，在24-07-2024高見1.040，並在25-07-2024低見1.001。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.065%。