吉爾吉斯索姆兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為1.277，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.775%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見1.281，並在22-07-2024低見1.260。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.812%。