吉爾吉斯索姆兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌巴基斯坦盧比的匯率目前為3.299，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.693%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在26-07-2024高見3.304，並在22-07-2024低見3.258。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.797%。