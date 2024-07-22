吉爾吉斯索姆兌紐元匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌紐元的匯率目前為0.020，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.570%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌紐元的匯率波動，在26-07-2024高見0.020，並在22-07-2024低見0.020。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.747%。