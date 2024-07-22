吉爾吉斯索姆兌摩洛哥迪拉姆匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌摩洛哥迪拉姆的匯率目前為0.117，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.798%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌摩洛哥迪拉姆的匯率波動，在24-07-2024高見0.117，並在22-07-2024低見0.115。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.909%。