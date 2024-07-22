吉爾吉斯索姆兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為5.610，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.035%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在26-07-2024高見5.641，並在22-07-2024低見5.550。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.784%。