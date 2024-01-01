吉爾吉斯索姆兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌冰島克朗的匯率目前為1.636，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.903%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌冰島克朗的匯率波動，在24-07-2024高見1.638，並在22-07-2024低見1.612。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.784%。