吉爾吉斯索姆兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌人民幣的匯率目前為0.086，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.238%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌人民幣的匯率波動，在24-07-2024高見0.086，並在25-07-2024低見0.085。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.785%。