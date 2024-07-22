吉爾吉斯索姆兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為0.082，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.250%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在26-07-2024高見0.082，並在22-07-2024低見0.081。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.798%。