肯雅先令兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，肯雅先令兌烏茲別克索姆的匯率目前為96.512，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，肯雅先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.083%。

在過去一星期，肯雅先令兌烏茲別克索姆的匯率波動，在21-07-2024高見97.569，並在24-07-2024低見94.766。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-1.396%。