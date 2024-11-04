История обменного курса кенийский шиллинг–узбекские сомы

Обменный курс кенийских шиллинга/узбекские сомы сейчас составляет 99,394, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.051% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/узбекские сомы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 99,544, и минимумом, равным 99,062, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.239%.