肯雅先令兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，肯雅先令兌坦桑尼亞先令的匯率目前為20.499，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，肯雅先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.781%。

在過去一星期，肯雅先令兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在21-07-2024高見20.661，並在25-07-2024低見20.010。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-1.312%。