История обменного курса кенийский шиллинг–танзанийские шиллинги

Обменный курс кенийских шиллинга/танзанийские шиллинги сейчас составляет 20,664, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.243% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 21,044, и минимумом, равным 20,639, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.708%.