斐濟元兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，斐濟元兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.792，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，斐濟元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.031%。

在過去一星期，斐濟元兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在24-07-2024高見0.801，並在26-07-2024低見0.791。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.848%。