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歐元巴拉圭瓜拉尼兌換率
1 EUR7,964.31000 PYG
5 EUR39,821.55000 PYG
10 EUR79,643.10000 PYG
20 EUR159,286.20000 PYG
50 EUR398,215.50000 PYG
100 EUR796,431.00000 PYG
250 EUR1,991,077.50000 PYG
500 EUR3,982,155.00000 PYG
1000 EUR7,964,310.00000 PYG
2000 EUR15,928,620.00000 PYG
5000 EUR39,821,550.00000 PYG
10000 EUR79,643,100.00000 PYG
巴拉圭瓜拉尼歐元兌換率
1 PYG0.00013 EUR
5 PYG0.00063 EUR
10 PYG0.00126 EUR
20 PYG0.00251 EUR
50 PYG0.00628 EUR
100 PYG0.01256 EUR
250 PYG0.03139 EUR
500 PYG0.06278 EUR
1000 PYG0.12556 EUR
2000 PYG0.25112 EUR
5000 PYG0.62780 EUR
10000 PYG1.25560 EUR