丹麥克朗兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌波蘭茲羅提的匯率目前為0.573，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.292%。

在過去一星期，丹麥克朗兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見0.577，並在26-07-2024低見0.572。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.147%。