丹麥克朗兌捷克克朗匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌捷克克朗的匯率目前為3.397，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.495%。

在過去一星期，丹麥克朗兌捷克克朗的匯率波動，在24-07-2024高見3.410，並在21-07-2024低見3.375。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.248%。