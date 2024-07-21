丹麥克朗兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.476，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.279%。

在過去一星期，丹麥克朗兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在21-07-2024高見0.478，並在24-07-2024低見0.475。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.192%。