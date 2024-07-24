捷克克朗兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌匈牙利福林的匯率目前為15.423，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.415%。

在過去一星期，捷克克朗兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見15.522，並在24-07-2024低見15.364。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.363%。