維德角埃斯庫多兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌烏茲別克索姆的匯率目前為123.712，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.275%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌烏茲別克索姆的匯率波動，在21-07-2024高見124.245，並在24-07-2024低見123.347。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.222%。