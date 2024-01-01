烏茲別克索姆兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌維德角埃斯庫多的匯率目前為0.008，較昨日改變了0.472%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.542%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在29-07-2024高見0.008，並在23-07-2024低見0.008。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.221%。