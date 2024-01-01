薩摩亞塔拉 (WST)

貨幣名稱

薩摩亞塔拉

WS$

WST 匯率

 USD EUR AUD ZAR CAD GBP INR SGD
從WST0.36345 0.33983 0.55641 6.83704 0.49685 0.29105 30.31920 0.49511
至WST2.75141 2.94263 1.79722 0.14626 2.01266 3.43582 0.03298 2.01975

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比較匯率

薩摩亞塔拉兌各國貨幣匯率