索羅門群島元 (SBD)

貨幣名稱

索羅門群島元

SI$

SBD 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從SBD0.12230 0.11434 0.09793 10.20240 19.29470 11.23690 0.18723 2.30056
至SBD8.17661 8.74571 10.21140 0.09802 0.05183 0.08899 5.34096 0.43468

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比較匯率

索羅門群島元兌各國貨幣匯率