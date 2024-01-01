Доллар Соломоновых островов (SBD)

Название валюты

Доллар Соломоновых островов

SI$

Обменный курс для SBD

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из SBD0.12180 0.11152 0.09383 10.18620 19.05990 10.70800 0.18083 2.21387
В SBD8.21018 8.96675 10.65720 0.09817 0.05247 0.09339 5.52997 0.45170

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