Доллар Соломоновых островов (SBD)
Название валюты
Доллар Соломоновых островов
Символ валюты
SI$
Обменный курс для SBD
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из SBD
|0.12180
|0.11152
|0.09383
|10.18620
|19.05990
|10.70800
|0.18083
|2.21387
|В SBD
|8.21018
|8.96675
|10.65720
|0.09817
|0.05247
|0.09339
|5.52997
|0.45170
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