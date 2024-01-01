洪都拉斯倫皮拉 (HNL)

貨幣名稱

洪都拉斯倫皮拉

L

HNL 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從HNL0.04049 0.03786 0.03242 3.37763 6.38798 3.72050 0.06198 0.76162
至HNL24.69560 26.41320 30.84110 0.29607 0.15654 0.26878 16.13360 1.31299

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比較匯率

洪都拉斯倫皮拉兌各國貨幣匯率