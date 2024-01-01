Гондурасская лемпира (HNL)
Название валюты
Гондурасская лемпира
Символ валюты
L
Обменный курс для HNL
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из HNL
|0.04037
|0.03696
|0.03110
|3.37619
|6.31586
|3.54933
|0.05995
|0.73471
|В HNL
|24.77020
|27.05650
|32.15050
|0.29619
|0.15833
|0.28174
|16.68150
|1.36107
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