Гондурасская лемпира (HNL)

Название валюты

Гондурасская лемпира

L

Обменный курс для HNL

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из HNL0.04037 0.03696 0.03110 3.37619 6.31586 3.54933 0.05995 0.73471
В HNL24.77020 27.05650 32.15050 0.29619 0.15833 0.28174 16.68150 1.36107

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