洪都拉斯倫皮拉兌匈牙利福林匯率

以實時匯率將HNL兌換成HUF

1000 hnl
14932 huf

1.00000 HNL = 14.93210 HUF

11:28 UTC 市場匯率
關注此匯率
在外國網站購物時慳得更多

HNL兌HUF走勢

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 HUF
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.052287.60731.440151.666190.9551518.8427
1GBP1.1574111.2178101.3951.66681.928421.105521.8082
1USD0.95040.821153183.26111.36871.583530.9077517.9079
1INR0.01141460.009862380.012010410.01643860.01901890.01090250.215081

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將洪都拉斯倫皮拉兌換成to Hungarian forints

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HNL你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HNL兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

洪都拉斯倫皮拉熱門貨幣組合

HNL兌USD

HNL兌EUR

HNL兌GBP

HNL兌INR

HNL兌JPY

HNL兌RUB

HNL兌AUD

HNL兌ZAR

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
洪都拉斯倫皮拉匈牙利福林兌換率
1 HNL14.93210 HUF
5 HNL74.66050 HUF
10 HNL149.32100 HUF
20 HNL298.64200 HUF
50 HNL746.60500 HUF
100 HNL1493.21000 HUF
250 HNL3733.02500 HUF
500 HNL7466.05000 HUF
1000 HNL14932.10000 HUF
2000 HNL29864.20000 HUF
5000 HNL74660.50000 HUF
10000 HNL149321.00000 HUF
匈牙利福林洪都拉斯倫皮拉兌換率
2000 HUF133.93920 HNL
5000 HUF334.84800 HNL
10000 HUF669.69600 HNL
15000 HUF1004.54400 HNL
20000 HUF1339.39200 HNL
30000 HUF2009.08800 HNL
40000 HUF2678.78400 HNL
50000 HUF3348.48000 HNL
60000 HUF4018.17600 HNL
100000 HUF6696.96000 HNL
150000 HUF10045.44000 HNL
200000 HUF13393.92000 HNL