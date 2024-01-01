加納塞地 (GHS)

貨幣名稱

加納塞地

GH¢

GHS 匯率

 USD CAD EUR ZAR GBP SGD AUD INR
從GHS0.07593 0.10380 0.07098 1.42815 0.06079 0.10342 0.11623 6.33361
至GHS13.17000 9.63388 14.08790 0.70020 16.45000 9.66925 8.60330 0.15789

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比較匯率

加纳塞地兌各國貨幣匯率