巴林第納爾 (BHD)

貨幣名稱

巴林第納爾

.د.ب

BHD 匯率

 USD INR EUR NZD ZAR NGN CAD SGD
從BHD2.65217 221.19400 2.47913 4.46230 49.88070 3280.15000 3.62565 3.61239
至BHD0.37705 0.00452 0.40337 0.22410 0.02005 0.00030 0.27581 0.27682

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比較匯率

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