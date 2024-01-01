Бахрейнский динар (BHD)
Название валюты
Бахрейнский динар
Символ валюты
.د.ب
Обменный курс для BHD
|USD
|INR
|EUR
|NZD
|ZAR
|NGN
|CAD
|SGD
|Из BHD
|2.65287
|221.85700
|2.42781
|4.36651
|48.21670
|4302.64000
|3.62926
|3.55763
|В BHD
|0.37695
|0.00451
|0.41189
|0.22902
|0.02074
|0.00023
|0.27554
|0.28109
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