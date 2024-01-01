Бахрейнский динар (BHD)

Название валюты

Бахрейнский динар

.د.ب

Обменный курс для BHD

 USD INR EUR NZD ZAR NGN CAD SGD
Из BHD2.65287 221.85700 2.42781 4.36651 48.21670 4302.64000 3.62926 3.55763
В BHD0.37695 0.00451 0.41189 0.22902 0.02074 0.00023 0.27554 0.28109

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