加元兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，加元兌塞拉里昂列昂的匯率目前為16,350.400，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.298%。

在過去一星期，加元兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見16,481.900，並在25-07-2024低見16,281.800。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.632%。