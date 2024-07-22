加元兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，加元兌馬拉威克瓦查的匯率目前為1,250.310，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.606%。

在過去一星期，加元兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見1,260.860，並在25-07-2024低見1,249.780。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.492%。