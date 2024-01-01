加元兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，加元兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為10.987，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.778%。

在過去一星期，加元兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在24-07-2024高見11.159，並在25-07-2024低見10.984。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.343%。