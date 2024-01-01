加元兌克羅地亞庫納匯率歷史紀錄

今日，加元兌克羅地亞庫納的匯率目前為5.074，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.777%。

在過去一星期，加元兌克羅地亞庫納的匯率波動，在22-07-2024高見5.122，並在25-07-2024低見5.073。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.184%。