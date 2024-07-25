加元兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，加元兌甘比亞達拉西的匯率目前為49.528，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.364%。

在過去一星期，加元兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見49.672，並在25-07-2024低見49.047。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.153%。