加元兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，加元兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為97.026，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.833%。

在過去一星期，加元兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在22-07-2024高見97.991，並在26-07-2024低見97.010。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.258%。