加元兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，加元兌白俄羅斯盧布的匯率目前為2.363，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.797%。

在過去一星期，加元兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在21-07-2024高見2.388，並在25-07-2024低見2.362。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.243%。