澳元兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，澳元兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為310.105，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.591%。

在過去一星期，澳元兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在21-07-2024高見319.044，並在25-07-2024低見309.611。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.685%。