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1GBP1.1568711.2264102.041.666131.912071.110622.1179
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如何将US dollars兑换成至加拿大元

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  • 3

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美元/加元汇率
1 USD1.35855 CAD
5 USD6.79275 CAD
10 USD13.58550 CAD
20 USD27.17100 CAD
50 USD67.92750 CAD
100 USD135.85500 CAD
250 USD339.63750 CAD
500 USD679.27500 CAD
1000 USD1358.55000 CAD
2000 USD2717.10000 CAD
5000 USD6792.75000 CAD
10000 USD13585.50000 CAD
加元/美元汇率
1 CAD0.73608 USD
5 CAD3.68040 USD
10 CAD7.36079 USD
20 CAD14.72158 USD
50 CAD36.80395 USD
100 CAD73.60790 USD
250 CAD184.01975 USD
500 CAD368.03950 USD
1000 CAD736.07900 USD
2000 CAD1472.15800 USD
5000 CAD3680.39500 USD
10000 CAD7360.79000 USD