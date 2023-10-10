土耳其里拉兑to Danish kroner

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1GBP1.1578111.2237101.8361.661781.907411.1071622.2607
1USD0.946150.817194183.221.3581.558720.904718.1913
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土耳其里拉/丹麦克朗汇率
1 TRY0.25445 DKK
5 TRY1.27226 DKK
10 TRY2.54453 DKK
20 TRY5.08906 DKK
50 TRY12.72265 DKK
100 TRY25.44530 DKK
250 TRY63.61325 DKK
500 TRY127.22650 DKK
1000 TRY254.45300 DKK
2000 TRY508.90600 DKK
5000 TRY1272.26500 DKK
10000 TRY2544.53000 DKK
丹麦克朗/土耳其里拉汇率
1 DKK3.92999 TRY
5 DKK19.64995 TRY
10 DKK39.29990 TRY
20 DKK78.59980 TRY
50 DKK196.49950 TRY
100 DKK392.99900 TRY
250 DKK982.49750 TRY
500 DKK1964.99500 TRY
1000 DKK3929.99000 TRY
2000 DKK7859.98000 TRY
5000 DKK19649.95000 TRY
10000 DKK39299.90000 TRY