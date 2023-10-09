波兰兹罗提兑to Danish kroner

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1GBP1.1580811.224101.9351.663421.908921.1089222.2888
1USD0.946150.816993183.28051.3591.559580.90618.2098
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波兰兹罗提/丹麦克朗汇率
1 PLN1.63357 DKK
5 PLN8.16785 DKK
10 PLN16.33570 DKK
20 PLN32.67140 DKK
50 PLN81.67850 DKK
100 PLN163.35700 DKK
250 PLN408.39250 DKK
500 PLN816.78500 DKK
1000 PLN1633.57000 DKK
2000 PLN3267.14000 DKK
5000 PLN8167.85000 DKK
10000 PLN16335.70000 DKK
丹麦克朗/波兰兹罗提汇率
1 DKK0.61216 PLN
5 DKK3.06078 PLN
10 DKK6.12155 PLN
20 DKK12.24310 PLN
50 DKK30.60775 PLN
100 DKK61.21550 PLN
250 DKK153.03875 PLN
500 DKK306.07750 PLN
1000 DKK612.15500 PLN
2000 DKK1224.31000 PLN
5000 DKK3060.77500 PLN
10000 DKK6121.55000 PLN