波兰兹罗提 至丹麦克朗 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至丹麦克朗 的汇率目前为 1.726，较昨日变动 -0.340%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.630%。

过去一周，波兰兹罗提 至丹麦克朗 的汇率在 15-10-2024 的最高点 1.739 和 21-10-2024 的最低点 1.726 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.217%。